Предупреждение: Средний Урал окутает смог

НМУ первой степени опасности будет действовать до 2 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с вечера 28 сентября объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Смог продержится в небе над Средним Уралом вплоть до 20:00 2 октября.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщается на сайте Уралгидрометцентра. – Объявляется НМУ первой степени опасности.

Напомним, что начало новой недели в Екатеринбурге обещает быть теплым (до +18). Вплоть до среды будет ясно, без осадков и безветренно.