Третье поражение подряд: «Автомобилист» проиграл «Сибири»

Фото: ХК Автомобилист

«Автомобилист» на выезде в Новосибирске потерпел третье поражение подряд, проиграв «Сибири». Счет на 13-ой минуте открыла екатеринбургская команда. Затем на протяжении всего матча команды шли на равных, друг за другом сравнивая счёт. В третьем периоде за пять минут до конца матча «Сибирь» вновь вышла вперед. На последней минуте, когда «Автомобилист» снял вратаря, хозяева льда забили шайбу в пустые ворота.

Матч завершился со счётом 6:4. «Автомобилист» остался на четвёртом месте в таблице Восточной конференции. На выезде екатеринбуржцы ещё сыграют с «Салаватом Юлаевым» 30 сентября и магнитогорским «Металлургом» 2 октября.