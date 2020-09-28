В Нижнем Тагиле нашли школьников, пропавших шесть дней назад

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции и волонтеры шесть дней искали двух 14-летних школьников. Александр Лаптев и Владимир Молодых пропали 22 сентября. Мальчики не вернулись домой из школы, при этом их видели на нескольких улицах Вагонки. Пропавших школьников искали больше 40 сотрудников полиции.

Нашли подростков сотрудники ПДН вчера около 23 часов ночи у дома по проспекту Вагоностроителей. Школьники объяснили, что ушли из дома, потому что хотят больше гулять. Как рассказали в полиции, в отношении подростков не было совершено противоправных действий.

Как ранее рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила подростки уходят из дома уже не в первый раз. Больше двух лет они состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.