Жил в лесу, чтобы разобраться в себе: в Екатеринбурге нашли мужчину, пропавшего больше недели назад

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Екатеринбуржца, который пропал девять дней назад, нашли. Сотрудники полиции, которые занимались поиском 28-летнего Сергея Смирнова, обнаружили его дома. Молодой человек сначала не хотел открывать дверь силовикам и не отзывался. Сотрудники полиции уже собирались уходить, но услышали движения в квартире.

- Оперативники вновь неоднократно постучали, так как звонком квартира не оборудована. Через некоторое время находившийся внутри молодой человек все-таки откликнулся и вступил в переговоры с сотрудниками ОВД, а когда убедился, что за дверью стоят действительно полицейские, сам открыл дверь. Дома он был один, - рассказал глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Сергей Смирнов рассказал сотрудникам полиции, что все это время находился в лесопарке недалеко от дома, пытаясь разобраться в себе и обдумать решение финансовых проблем. Как оказалось, на мужчине висит не один кредит. Девять дней Сергей жил, укрываясь двумя пледами и питаясь едой из ближайшего магазина.

- Таким несколько странным образом Сергей решил уединиться и, что называется, поразмыслить над смыслом бытия, - отметил Валерий Горелых. -Что конкретно он придумал для выхода из сложившейся тупиковой ситуации, делиться не стал.

О том, что Сергей Смирнов найден сотрудники полиции тут же сообщили его сестре и маме, которые вместе с силовиками и волонтерами занимались поисками молодого человека.