На Урале мужчина погиб в ДТП в свой день рождения

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Ирбите 71-летний водитель ВАЗ-21102 погиб в аварии в свой день рождения. Смертельное ДТП произошло сегодня утром на 94 километре автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. По предварительной информации сотрудников ГИБДД, пожилой мужчина не уступил дорогу другому автомобилю при выезде с второстепенной дороги.

Пенсионер влетел в ВАЗ-21120 в котором ехала семья - муж, жена, их племянница и годовалая дочь. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу Ирбита.

- В момент ДТП водители и пассажиры были пристегнуты штатными ремнями безопасности, а ребенок находился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил только ушибы, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что погибший водитель ранее 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.