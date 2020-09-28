«Соседский мальчик плеснул в лицо отбеливателем»: под Красноуфимском 8-летний школьник попал в больницу с ожогом глаз

Архивный снимок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Красноуфимска разбирается в обстоятельствах происшествия, случившегося в одном из соседних сел, после которого в местную районную больницу с ожогом глаз поступил восьмилетний мальчик.

- У мальчика химический ожог роговицы, - уточняет источник «КП-Екатеринбург».

По данным источника, ребенок живет в селе в 50 километрах от Красноуфимска. А химический ожог глаз он получил во время конфликта с соседским ребенком - в какой-то момент тот плеснул ему в лицо отбеливатель «Белизна». Идет проверка.

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