СвЖД продолжает противоэпидемические мероприятия на вокзалах и в поездах

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В целях профилактики распространения вирусных инфекций на Свердловской железной дороге проводятся мероприятия по дезинфекции вокзалов, вагонов поездов дальнего и пригородного сообщения. Обработка ведется с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов.

Поезда дальнего следования дезинфекцию проходят в депо. Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен, кнопки вызова проводника, выключатели. В пути следования уборка в вагонах осуществляется не реже четырех раз в сутки. Ее проводят с помощью моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, также проходят специальную дезинфекцию.

Обработка подвижного состава, задействованного в пригородных перевозках, проводится ежедневно, при каждом прибытии поезда на станцию формирования. В первую очередь проводится дезинфекция контактных поверхностей: сидений, поручней, ручек, подоконников и оконных рам, а также санитарных узлов. Полная дезинфекция проводится во время технического обслуживания поездов и во время текущего ремонта.

На вокзалах Свердловской магистрали санитарная уборка проводится несколько раз в день, с использованием различных обеззараживающих веществ. Обработке подвергаются все входные группы, залы ожидания, кассовые залы, санитарные комнаты. В вокзальных помещениях установлены диспенсеры с антисептиками для обработки рук; действует масочный режим. О необходимости соблюдать социальную дистанцию пассажиров информируют специальные указатели, памятки и напольная разметка.

Напомним, усиленные профилактические меры действуют на Свердловской железной дороге с апреля этого года. Они направлены на противодействие распространению вирусных инфекций, защиту здоровья пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.