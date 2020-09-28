Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области режим самоизоляции продлили еще на неделю – до пятого октября. Оставаться дома необходимо жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ подписал сегодня глава региона Евгений Куйвашев. Он вступит в силу с завтрашнего дня.

Напомним, что сейчас в регионе сняты почти все ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения COVID-19. Однако, сегодня губернатор заявил об ухудшении обстановки по коронавирусу. В основном, по его словам, риску подвержены детсадовцы и школьники. На сегодняшний день около половины зараженных COVID-19 – 3347 из 6614 - дети.