Как получить обратно деньги, если дом исключили из программы капремонта

Деньги можно получить в течение 20 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так бывает, ты платишь за капремонт, то его так и не делают. Все дело в том, что здание могут исключить из программы по нескольким прчименам. Среди основных: установление наличия физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) дома свыше 70 процентов; принятие решения о сносе или реконструкции многоквартирного дома.

При этом не все знают, что можно вернуть деньги за капремонт, которые были уплачены начиная с 1 января 2014 года.

- Из подлежащей возврату суммы исключаются средства, ранее израсходованные на проведение капитального ремонта общего имущества в этом доме, и средства, израсходованные на выполнение работ по сносу дома (в случае принятия собственниками решения о сносе дома за счет средств капитального ремонта), - объясняет помощник прокурора Ороджоникидзевского района Екатеринбурга, советник юстиции Наталья Бердникова.

Для получения денег необходимо направить в региональный фонд капремонта Свердловской области либо владельцу специального счета заявление с указанием реквизитов банковского счета, на который подлежат перечислению денежные средства, и приложением документов, удостоверяющих личность и право собственности на помещение в доме на момент его исключения из региональной программы. Также к заявлению следует приложить справку об остатках средств фонда по вашему дому, полученную у регионального оператора или владельца специального счета дома.

Выплата средств производится в течение 20 дней.