ЕВРАЗ КГОК начал горные работы на Собственно-Качканарском месторождении

На Собственно-Качканарском месторождении готовы начать добычу руды Фото: ЕВРАЗ

ЕВРАЗ приступил к горным работам на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титано-магнетитовых железных руд. Отгружены первые тонны вскрыши, начата подготовка трех первых уступов карьера +640-го, + 625-го и + 610-го метров.

Экскаватор на площадке будущего карьера снимает грунт, чтобы достичь залежей железной руды, формирует заезды для самосвалов на рабочие площадки. Параллельно на месторождении работает разведочный буровой станок для уточнения запасов. Как только экскаватор достигнет рудного тела, начнется добыча руды. Первые взрывы здесь планируется произвести в конце октября 2020 года. До конца года из первичного карьера планируется добыть около 200 тысяч тонн руды.

Погрузка первой вскрыши на СКМ

«Мы реализуем проект в соответствии с планами компании и лицензионными условиями освоения СКМ, реалистично оценивая при этом перспективы истощения руды на действующем Гусевогорском месторождении, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Развитие Собственно-Качканарского месторождения – это залог стабильной работы ЕВРАЗ ГОКа и ЕВРАЗ НТМК, а значит, и залог успешного развития Качканара и Нижнего Тагила».

В настоящее время на территории СКМ работают 11 подрядных организаций. Завершается строительство первого перегрузочного пункта, на который самосвалы будут доставлять руду из забоя, второй будет введен в работу в декабре. Каждый пункт рассчитан на 6,5 млн тонн руды. С перегрузочных пунктов руда будет доставляться на дробильную фабрику железнодорожным транспортом. Для этого построены новые железнодорожные пути, проведена реконструкция железнодорожной станции «Северная», построены высоковольтные и кабельные линии электропередач, модернизирована подстанции №11, завершается строительство водоотведения – водоводов, насосных станций и водоотводных канав. Начался монтаж системы видеонаблюдения и расширение системы диспетчеризации горного транспорта, действующей на Гусевогорском месторождении.

На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направит 6,4 млрд рублей. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

Ввод СКМ предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с емкостью ковша 20 кубических метров и большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ – 6 километров, ширина – до 4 километров, высота залегания пород – от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа – 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 миллионах тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.