Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге встречу с представителями партнерской сети малого бизнеса

Встреча с агентами МБ Фото: предоставлено Банком Уралсиб

В Екатеринбургском филиале Банка УРАЛСИБ состоялась встреча руководителей филиала с представителями партнерской сети малого бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области. В мероприятии приняли участие компании, работающие в сегменте малого и среднего предпринимательства – агенты, кредитные брокеры, финансовые консультанты, ведущие активное сотрудничество с Банком УРАЛСИБ.

Целью встречи было знакомство с новыми партнерами УРАЛСИБА, рассказ о специфике работы с Банком в текущей рыночной ситуации, обновлениях линейки продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса и программы мотивации для агентов Банка.

Специалисты УРАЛСИБА обсудили с гостями новые возможности развития бизнеса с использованием продуктов Банка, цели, планы и интересы обеих сторон.

«В последнее время мы заметно усилили активность работы в агентском канале, улучшили программы мотивации, – отметил Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Екатеринбурге Александр Киреев. – Это дало хорошие результаты – мы расширили сеть агентов и партнеров, которые помогают наращивать клиентскую базу в сегменте МСБ. В будущем мы планируем развивать работу в этом направлении, и я надеюсь, на следующей нашей встрече мы увидим много новых лиц и хорошие результаты».

Получить подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».