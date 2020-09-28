Таксист из Екатеринбурга «заработал» штрафов на 67 тысяч рублей и лишился машины

Если таксист не оплатит штрафы, то его Skoda Rapid продадут на торгах. Фото: пресс-служба ФССП

Судебные приставы арестовали Skoda Rapid, принадлежащий лихачу из Екатеринбурга. На своей легковушке мужчина умудрился «заработать» штрафов на общую сумму в 67 тысяч рублей. Инспекторы штрафовали мужчину 92 раза, но нарушитель не собирался оплачивать круглую сумму.

- Первые постановления о наложении штрафов от Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД начали поступать в марте в Артинское районное отделение судебных приставов, их число составило 92 – на общую сумму свыше 67 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Повестки с требованием явиться к судебным приставам мужчина игнорировал, а банковские счета у нарушителя отсутствовали.

Приставы выяснили, что должник живет не по месту прописки - в городе Арти, - а в Екатеринбурге. Также выяснилось, что у мужчины в собственности есть автомобиль Skoda Rapid.

Тогда судебные приставы решили искать не самого должника, а его машину, которая ездит по улицам Екатеринбурга. В ходе совместной работы с ГИБДД приставам удалось найти иномарку.

- Количеству выписанных на него штрафов водитель не удивился, сказав, что нарушал правила дорожного движения, работая в такси, - уточнили в пресс-службе ФССП. - Судебными приставами автомобиль был арестован, автотранспортное средство направлено на ответственное хранение на специализированную стоянку ГИБДД.

Если в ближайшее время должник не погасит задолженность по штрафам, то его автомобиль продадут на торгах в счет оплаты штрафов.

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