В Свердловской области продолжают штрафовать за отказ сдавать тест на COVID-19

Свердловской области за сутки подтвердились 146 случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алапаевске на 7 500 рублей оштрафовали женщину, которая вернулась из Турции и не сдала тест на коронавирус. Об этом рассказали в свердловском управлении Роспотребнадзора.

- С 1 августа в регион прибыло 15 864 человека. В первые 3 дня после возвращения из-за рубежа прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР 15274 человека. У 73 человек результат тестирования оказался положительным, - отметили в управлении.

Кроме этого 590 человек не прошли обследование в установленный срок: 250 человек уже привлечены к административной ответственности за несвоевременное прохождение обследования.