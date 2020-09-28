Число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге превысило 17 тысяч человек

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 716 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор опубликовал данные по коронавирусу в Свердловской области. Число заболевших с COVID-19 в Екатеринбурге составляет 17 241. На втором месте Нижний Тагил – там заболело 1805 человек.

Также высокие показатели заболеваемости в Первоуральске (760), Верхней Пышме (684) и Ревде (589). Напомним, что по состоянию на 27 сентября, на Среднем Урале зарегистрировано 28 716 случаев коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)