На Урале пьяный водитель насмерть сбил 19-летнего парня

Пешеход шел по обочине навстречу потоку машин. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Ключевск Березовского округа пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Погибшим оказался 19-летний житель поселка Лосиный. Известно, что за рулем Ford Fusion был 43-летний мужчина.

- Сотрудниками ДПС было проведено медицинское освидетельствование водителя автомобиля Ford Fusion. Результат - 0,9 мг/л, - отметили в управлении ГИБДД Березовского.

Напомним, что за минувшие выходные на Среднем Урале в ДТП дважды пострадали дети. Сначала в Тугулыме «Нива» сбила третьеклассника, а потом в Екатеринбурге «двенадцатая» наехала на юного футболиста.