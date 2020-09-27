На ЕКАДе пробка из машин растянулась на двенадцать километров

Фото: Яндекс.Карты

Под Екатеринбургом автомобилисты снова встали в длинную пробку. Затор образовался на ЕКАДе на подъезде к городку Березовский. Движение плотное в обе стороны. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 17:00 на этом участке дороги затруднение растянулось аж на 12 километров.

Причиной затора стал ремонт дороги. Здесь который день образуется пробка. Хотя для водителей организовали реверсивное движение.

- Там проходит установка рамки весогабаритного контроля, - ранее заявляли в Управлении автомобильных дорог.

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