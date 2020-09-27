«Вместо путешествий поездки до работы»: за десять лет уральцы стали меньше ездить на автомобилях

Люди совсем перестали путешествовать на автомобилях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области совсем перестали ездить на автомобилях. Сейчас уральцы ограничиваются маршрутами от дома до работы, а также иногда в ближайший пригород. К таким выводам пришли аналитики автомобильного портала «Дром.ру», после того, как провели опрос среди водителей. Пользователям предлагалось выбрать, сколько километров в год они проезжают.

По данным сервиса, еще десять лет назад картина была совершено другой. Сейчас средний пробег одного российского автомобиля – 10-15 тысяч километров в год. Каждый второй назвал именно эту цифру.

- В регионе не более 15 тысяч «наматывает» 50% по данным за 2020 год, пять лет назад эта цифра была равна 39%, а вот в 2010 году небольшим километражем «похвастались» 30% опрошенных водителей. Варианты ответа в диапазоне от 15 до 40 тысяч км в год в текущем году выбрало 44% свердловчан, в 2015 – 51% респондентов, а в 2010 году – 59%. Средний пробег автомобиля превышает 40 тысяч км у 6% опрошенных в нынешнем году, пять лет назад у 9%, а 10 лет назад у 10%, - рассказывают исследователи сайта drom.ru.