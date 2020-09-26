В Екатеринбурге объявили сбор средств для пожилых людей

Вещи можно передать в гипермаркете "Ашан" Фото: Евгения ГУСЕВА

Ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, православная служба милосердия Екатеринбургской епархии проведет благотворительную акцию «Старость в радость». Главная цель акции - помочь пожилым людям.

Сбор средств пройдет в гипермаркете «Ашан» 26 и 27 сентября. Вещи будут принимать волонтеры, их можно найти на входе и выходе из магазина.

- В первую очередь, это средства личной гигиены (мыло, шампунь, детский крем, крем для бритья), женские и мужские вещи (носки, нижнее белье, полотенца, халаты, футболки и так далее), продукты длительного хранения (консервы, крупы, макаронные изделия, соки), а также радиоприемники, - рассказали в Екатеринбургской епархии.

В Службе милосердия добавили, что в акции можно участвовать и дистанционно:

– перечислить пожертвование на выбранный вами подарок – отправить СМС на короткий номер 3443 с текстом «ССП8 300», где вместо 300 можно указать любую сумму;

– принести продукты или вещи в Центр гуманитарной помощи по адресу: Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, 3 (район метро «Ботаническая»);

– сделать открытку для пожилого человека и принести ее в главный офис Службы милосердия по адресу: Екатеринбург, ул. Кирова, 65.