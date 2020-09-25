Пассажиры СвЖД могут купить билеты на «южные» поезда со скидкой

Поезд на черноморском побережье Фото: «РЖД»

В рамках акции «Бархатный сезон» уральцы могут продлить себе лето, купив со скидкой билеты на поезда «Федеральной пассажирской компании» (ФПК – дочернее общество ОАО «РЖД»), которые соединяют регионы России с наиболее популярными курортами Черноморского побережья.

При покупке билетов на верхние места купейных вагонов «южных» поездов действуют специальные тарифы. Выгодное путешествие к морю можно совершить и в плацкартных вагонах, билеты в которые на верхние полки предлагаются со скидкой 40%. Оба предложения действуют на поезда отправлением с 1 октября по 24 декабря 2020 года.

В акции участвуют поезда, отправляющиеся со станций Свердловской железной дороги:

· №325/326 Пермь – Новороссийск,

· №335/336 Екатеринбург – Новороссийск,

· №345/346 Нижневартовск – Адлер,

· №353/354 Пермь – Адлер.

Полный список поездов, включенных в акцию «Бархатный сезон», а также условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными предложениями. Количество мест ограничено.

Оформить билеты на поезда дальнего следования можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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В летний период 2020 года (июнь-август) поездами Уральского филиала АО «ФПК» перевезено почти 1,5 млн пассажиров, из них в сообщении с курортами Черноморского побережья – свыше 620 тыс. человек.