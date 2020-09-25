«Автомобилист» проигрывает соперникам во втором матче подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Автомобилист» уступил минскому «Динамо» в последнем матче домашней серии. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 4:3. На 5-й минуте первого периода Алексей Макеев с передач Павла Дацюка и Чарльза Дженовея вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. Но уже спустя две минуты гости отыгрались.

В середине второго периода Кирилл Воронин вывел «Динамо» вперёд, однако спустя уже полторы минуты Станислав Бочаров сравнял счёт. На 38-й минуте минские хоккеисты забили еще одну шайбу в ворота екатеринбуржцев и сделали счет 3:2. Ещё через две минуты «Динамо» увеличило преимущество. В конце встречи Алексей Макеев оформил дубль, но екатеринбуржцы не успели сравнять счёт.

«Автомобилист» проигрывает соперникам во втором матче подряд. Сейчас екатеринбуржская команда занимает второе место в Восточной конференции. Впереди у «Автомобилиста» трёхматчевая выездная серия.