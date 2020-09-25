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В Свердловской области стартовал киномарафон «Победный марш». Он будет длиться три месяца - до 25 ноября. За это время в 21 кинотеатре области уральцам покажут 80 фильмов о Великой Отечественной войне.

Картины для показа на киномарафоне подготовлены Свердловским областным фильмофондом, на сайте которого можно посмотреть расписание показов. Организаторы подобрали фильмы в разных жанрах – это военные драмы, киноповести, приключенческие и документальные фильмы и мелодрамы. Среди кинолент, которые смогут увидеть жители Среднего Урала «А зори здесь тихие», «В огне брода нет», «Два бойца», «Калашников», «Ржев», «Сестренка» и «Солдатик».

В 2019 году в рамках «Победного марша» состоялось 609 киносеансов, зрителями стали более 17 тысяч жителей Свердловской области.