На Урале мужчину, шумевшего ночью в подъезде, приговорили к условному сроку

Приговором суда уральцу назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Верхнего Тагила признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина напал на двух сотрудников полиции, которые забрали его в отделение из-за шума в подъезде. Как рассказали в СК по Свердловской области, 14 марта уралец пришел забирать жену от подруги. Но из-за того, что он был пьян, впускать его в квартиру женщины не захотели. Тогда мужчина начал очень настойчиво и шумно стучать по дверям.

- Поднятый им шум грозил не только срывом «вечеринки», но и тем, что спавшие в это время дети хозяйки квартиры могли проснуться, поэтому женщины приняли решение позвонить в полицию и сообщить, что подвыпивший гражданин учиняет в позднее время шум в подъезде, чем нарушает покой граждан, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, забрали дебошира в отделение, где он продолжил буянить и проявлять агрессию. Сегодня суд приговорил уральца к 1,5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.