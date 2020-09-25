Tele2, «Ростелеком» и Ericsson показали возможности 5G для защиты здоровья

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 «Ростелеком» и Ericsson развернули пилотную зону сети пятого поколения (5G) на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Компании представили сервис для мониторинга здоровья посетителей и соблюдения мер по борьбе с распространением COVID-19.

На пилотной сети 5G Tele2 был развернут сервис «Ростелекома» по автоматическому дистанционному мониторингу состояния здоровья участников ЦИПР-2020, который с использованием технологий машинного зрения отслеживал температуру, применение средств индивидуальной защиты (масок) посетителей и соблюдение социальной дистанции. Для работы сервиса были установлены тепловизоры, камеры наблюдения и мобильные видеотерминалы. В случае выявления нештатных ситуаций система автоматически присылала уведомления для принятия мер. Комплект оборудования, установленный на входе, за два первых дня работы форума измерил температуру посетителей 202,7 тысячи раз.

Ericsson предоставил коммерческие доступные продукты и решения для опорной и радиосети Ericsson Radio System и Ericsson Cloud Core для подключения необходимого оборудования. Автоматизация задач мониторинга за соблюдением требований по противодействию распространения коронавирусной инфекции является примером современных технологических возможностей 5G. Преимущества сетей нового поколения, развернутых «Ростелекомом» и Tele2 с использованием оборудования Ericsson, позволили добиться качественно нового уровня связанности, высокой скорости передачи данных (до 1 Гбит/с) и гарантированной надежности работы сервиса.

Пилотная зона сети 5G на ЦИПР – важный шаг на пути создания условий для запуска передовых услуг на базе сетей пятого поколения в России. Технологии 5G станут основой для развития цифровой экономики страны в период восстановления после пандемии COVID-19. Благодаря развитию 5G появятся новые услуги для всех отраслей – медицины, промышленного производства, ЖКХ, энергетики и общественного и грузового транспорта. «Ростелеком» планирует развивать новые цифровые решения для индустриальных и отраслевых потребителей. По мнению компании, сети 5G являются прекрасной цифровой платформой для эффективного внедрения цифровых сервисов в различных отраслях.

Алексей Телков, технический директор Tele2:

«Каждое новое поколение связи вносило изменения в повседневную жизнь, создавало новые рынки и модели потребления. Внедрение сетей 5G также повлияет на опыт взаимодействия пользователей с цифровым миром, начиная с повышения качества обычной связи и заканчивая появлением новых сервисов и мобильных возможностей. Пока на рынке доступно не так много рабочих сценариев применения 5G. Кейс, представленный на сети Tele2, может быть масштабирован, реализован в обычной жизни для каждого потребителя цифровых услуг и актуализирован с учетом главной задачи современности – борьбы с пандемией».

Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома»:

«Забота о здоровье сотрудников в условиях пандемии – одна из ключевых задач для каждого предприятия. Мы продемонстрировали возможности прикладного применения технологии на ЦИПР-2020 для защиты здоровья посетителей форума. Подобные решения для цифровизации и повышения эффективности могут быть развернуты в любой отрасли экономики. Говоря о сетях 5G, мы фокусируемся не столько на создании инфраструктуры связи, сколько на появлении среды для внедрения цифровых сервисов в интересах граждан и бизнеса. Совсем скоро сети 5G сделают реальностью новые цифровые решения и обеспечат значительный вклад в рост экономики нашей страны».

Себастиан Толстой, президент Ericsson в России:

«Ericsson принимает активное участие в развитии новых технологий в России. В нашем Центре 5G Инноваций в Москве мы совместно с операторами и производителями устройств пилотируем и адаптируем передовые продукты и решения, а также изучаем перспективные сценарии использования технологий 5G на российском рынке. Мировая экспертиза Ericsson и обширный опыт запуска сетей 5G в разных странах будут способствовать наиболее экономичному и эффективному развертыванию сетей пятого поколения в России».

Ericsson располагает практическим опытом использования технологий 5G в здравоохранении. Когда в начале 2020 года началось распространение вируса COVID-19, команды Ericsson в Китае поддерживали критически важную инфраструктуру связи для оказания медицинских услуг в пострадавших сообществах.

Ericsson – мировой лидер в области технологий 5G. У компании подписано 109 соглашений и контрактов на развертывание 5G-сетей с различными операторами, на оборудовании Ericsson сейчас работает 61 коммерческая 5G-сеть на пяти континентах.

ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) – первая в России конференция для глобального диалога и партнерства государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.