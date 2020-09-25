В областной больнице Екатеринбурга возобновили операции по пересадке органов

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В областной больнице №1 в Екатеринбурге возобновили пересадку органов. Об этом заявили в свердловском минздраве 25 сентября. По словам ведомства, в клинике уже провели первую трансплантацию. Это был пациент, который получил новое сердце. Отметим, подобные операции не выполняли из-за пандемии коронавируса.

- Мы не выполняли трансплантации органов с середины марта в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции. Ведь наши пациенты находятся в последующем на специальной иммуносупрессивной терапии (с целью подавления нежелательных иммунных реакций организма), поэтому более восприимчивы к инфекционным заболеваниям, в том числе к коронавирусу. Но как только ситуация немного улучшилась мы возобновили операции, в которых так нуждаются пациенты», – сказал главный внештатный трансплантолог министерства здравоохранения Свердловской области Илья Лещенко.

Также в сентябре уральские хирурги смогли прооперировать одного пациента, которому пересадили печень. Мужчину с новым сердцем уже выписали из стационара.

Отметим, с 2006 года в стенах СОКБ №1 выполнено уже 75 пересадок сердца. Это один из наиболее перспективных видов высокотехнологичной медицинской помощи