Свердловская магистраль будет сотрудничать со Свердловской областью в сфере развития внутреннего туризма

Фото: предоставлено «РЖД»

Свердловская железная дорога будет сотрудничать со Свердловской областью в сфере развития внутреннего туризма: перспективные направления для формирования туристических продуктов с использованием потенциала железнодорожного транспорта подготовлены к обсуждению в рамках форума «Большой Урал-2020» в Екатеринбурге.

Филиалы и структурные подразделения холдинга «РЖД» на полигоне дороги разработали предложения для организации туристических поездок как на регулярных пассажирских и пригородных поездах, так и на специально назначаемых. Маршруты могут быть сформированы на базе современных электропоездов, межобластных, купейных и плацкартных вагонов, или с привлечением ретро-техники.

Так, для организации коротких туристических маршрутов (1-2 часа) по окрестностям Екатеринбурга подготовлены три локомотива на паровой тяге. Для формирования туристических продуктов «одного дня» будет удобно использовать регулярно курсирующие скоростные «Ласточки», дизель-поезда и т.п. Более длительные тематические поездки с занимательной программой, в том числе межрегиональные, могут быть организованы включением туристического вагона в состав пассажирского поезда дальнего следования. Другой вариант – отправка туристического поезда по специальному расписанию, с возможностью использования его на протяжении всего тура в качестве своеобразной «гостиницы на колесах» с питанием в вагоне-ресторане. Отдельно можно рассматривать организацию детских групповых туров, так как комфортный и безопасный железнодорожный подвижной состав соответствует всем предъявляемым к таким перевозкам требованиям.

В Свердловской области в качестве первоочередных предполагается рассматривать направления Екатеринбург – Алапаевск (в рамках национального туристического проекта «Императорский маршрут»), Екатеринбург – Музейный комплекс УГМК (г. Верхняя Пышма), Екатеринбург – природный парк «Оленьи ручьи» – Михайловский Завод. При этом сеть железнодорожных линий создает транспортный каркас для реализации туристических маршрутов и к отдаленным культурно-историческим и природно-заповедным объектам.

В рамках форума «Большой Урал-2020» планируется подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области». В документе закреплены основные моменты взаимодействия сторон по развитию туристического потенциала и популяризации культурно-исторического наследия Свердловской области с использованием железнодорожного транспорта, а также продвижению объектов культуры, отдыха, оздоровления и медицинских учреждений ОАО «РЖД».