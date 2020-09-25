В Нижнем Тагиле полиция гонялась за пьяной автолюбительницей

Автолюбительницу вовремя остановили сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около полуночи 24 сентября полицейские Нижнего Тагила устроили погоню за автолюбительницей, которая передвигалась по улице Балакинской на Lada Granta.

Стражи порядка, увидев автомобиль, попытались его остановить, однако женщина проигнорировала требование. После этого началась погоня. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Остановить ночную гонщицу удалось только в районе Красного камня – на улице Восточная. Оказалось, что женщина за рулем была не трезва, что подтвердилось в ходе медицинского освидетельствования.

Также, стало известно, что 40-летняя нарушительница в 2014 году уже была лишена прав за вождение в нетрезвом виде. Обратно документ она так и не вернула, хотя могла это сделать по закону. Теперь придется снова ходить пешком.