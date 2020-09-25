На Урале в тюрьму на девять лет отправили наркосбытчицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти, что под Екатеринбургом, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в распространении наркотиков. В октябре прошлого года и в марте этого она у неизвестных людей купила героин, который решила хранить прямо у себя дома, в Арамили. После чего разместила на территории города шесть тайников.

- Сведения о размещенных тайниках она передавала соучастнику преступлений путем направления фотосъемки места закладки, за что получала деньги, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Но полиция ее все равно поймала. При ней обнаружили девять свертков с наркотиками, а во время обыска ее дома – еще 32. В итоге, суд отправил женщину на девять лет в колонию общего режима.