«Еле стояла на ногах»: на Урале 10 спасателей вытащили из глубокого колодца собаку

Собака просидела на дне дренажной трубы четыре дня. Фото: Евгений Зенков

Вечером 22 сентября зооспасателю из Екатеринбурга, Евгению Зенкову, поступила информация о собаке, которая намертво застряла в дренажной трубе. Она сидела там четыре дня на глубине порядка 10 метров и не могла пошевелиться. Все произошло в поселке Старопышминск. Недолго думая, Евгений взял все свое обмундирование и направился на помощь.

Оказалось, что заявитель вызвал на подмогу еще и команду спасателей МЧС в составе 10 человек. Пожарные, чтобы животное было проще достать, уложили рядом с трубой деревянные доски и санитарные носилки. Благодаря этому можно было лечь и заглянуть внутрь трубы.

- Там в глубине отчетливо просматривался зад застрявшей собаки. Но у пожарных не было абсолютно ничего, чтобы дотянуться до нее, - рассказал Евгений Зенков. – Здесь пошла в ход наша гигантская телескопическая удочка, способная удлиняться до шести метров. При максимальном удлинении она дотягивается до собаки, причем остается достаточно жесткой и позволяет производить прицельные точные манипуляции.

В итоге, вместе со спасателями Евгению удалось захватить петлей собаку, после чего потихоньку вытянуть наружу.

Несколько дней в холодной и мокрой трубе давали знать – несчастное животное плохо держалось на ногах и сильно ободрало себе переносицу. Собаку на руках унес хозяин.