В Екатеринбурге в лагерях летом отдохнули 12 тысяч детей

В Екатеринбурге в детских лагерях летом отдохнули 12 тысяч детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге повели итоги летней оздоровительной кампании. Так, в загородных лагерях отдохнули 10 500 детей, в санаториях – 1602 ребенка. Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса отдых был особенным.

- Загородные лагеря приступили к приему детей с 1 июля. В них было организовано четыре смены продолжительностью 14 дней, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. 0 Оздоровление детей продолжается в осенние каникулы в лагерях «Буревестник» и «Космос». Организованными формами оздоровления, труда и отдыха было охвачено 92,6 тысяч детей и подростков.

Кроме того, на базе загородных лагерей власти организовали восемь творческих смен для 609 детей. Еще часть смен создали прямо на базе учреждений дополнительного образования – но они работали в режиме дистанта из-за пандемии коронавируса.