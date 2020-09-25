Рядом вспыхнули автомойка и «шиномонтажка»: в Екатеринбурге сгорел двухэтажный дом

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Утром 25 сентября в Екатеринбурге произошел еще один крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 9:42 о том, что в переулке Косьвинский горит двухэтажный жилой дом. На место тут же выехали 20 спасателей на семи спецмашинах. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Вместе с домом полыхала автомойка и «шиномонтажка».

- Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и близостью соседних частных жилых домов, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на соседние постройки.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В 11:24 огонь удалось потушить. Сейчас спасатели разбирают сгоревшие конструкции. К счастью, никто в пожаре не пострадал, а пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.