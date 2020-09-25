Еще два уральца умерли от коронавируса

Всего в регионе 589 смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки от коронавируса погибли еще два человека. Таким образом, в регионе с начала пандемии 589 смертей. Кроме того, в сегодняшней сводке – значительный прирост новых заболевших, 137 случаев. Больше всего – в Екатеринбурге.

Общее число зафиксированных в регионе зараженных – 28436.

- Состояние 106 госпитализированных оценивается как тяжелое, 99 из них находятся в реанимации, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 379. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские медики поставили на ноги 21455 человек. Только за сутки из больниц выписали 65 пациентов.