Идея превращение Сысерти в лучший город Земли оказалась «заразительной»

Фото: Савичева А.

МТС поддержала частную инициативу и оказала помощь в создании музея-завода сысертскому краеведу Александру Савичеву.

«Самая главная мечта с детства – открыть музей О ЗАВОДЕ НА ЗАВОДЕ. Хочу показать всем краеведческий багаж, который я собирал в течение 15 лет. Музей появится в бывшем мартеновском цехе 1894 года постройки. Договорённость с владельцем завода есть, экспонаты собраны, логотип в разработке от друзей Made in Ural и дизайнера Влада Деревянных, конструкции стендов и печать материалов от проекта "Лаборатория индустриальности" Уральской индустриальной биеннале современного искусства, осталось закупить строительных материалов на треть миллиона рублей»- написал на своей странице в Фейсбук А. Савичев в начале сентября.

Спустя три недели большая часть запрошенных материалов была подарена энтузиасту компаниями и людьми, поверившими в эту идею. Среди дарителей оказалась и МТС.

Фото: Савичева А.

«Завод для Урала – синоним города. Именно с создания заводов в 17 веке началась современная история нашего края. С заводами здесь связано развитие культуры быта, развитие образования, транспорта и даже искусства. В своё время руководителями уральских заводов были отцы Петра Чайковского и Булата Окуджавы, а отец Павла Бажова работал на том самом Сысертском заводе, где позже в советское время выпускались легендарные стиральные машины «Малютка», «Урал» и «Исеть» и где сейчас готовится к открытию музей. С момента своего создания компания МТС охотно поддерживает активистов, которые реализуют общественные инициативы, направленные на сохранение исторической среды. – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Фото: Савичева А.

Архитектор по образованию и фанатичный популяризатор своей малой родины, Александр за несколько лет собрал единомышленников из числа представителей власти, предпринимателей и волонтёров, считающих Сысерть лучшим местом для жизни, и готовых приложить усилия для приведения действительности в соответствие со своей мечтой. Ими проложены экскурсионные маршруты по Сысерти, открыт туристический информационный центр, реконструирована набережная городского пруда, начато превращение пространства бывшего Сысертского железоделательного завода в культурный центр города. Второй год подряд команда «Том Сойер фест-Сысерть», также возглавляемая Савичевым, силами добровольцев, при участии МТС восстанавливает старинные дома. В этом году из-за ковида Сысерть стала одним из немногих в России и единственным в Свердловской области городом, где состоялся Том Сойер фест. Сейчас сысертчане во главе с Савичевым реализуют новую идею – создание музея Сысертского завода, открытие которого планируется уже в октябре.

В сентябре этого года компания МТС была удостоена ведущей международной премии в области коммуникаций PROBA Awards 2020 в номинации "Интегрированные кампании". Коммуникация крупного бренда с небольшими локальными сообществами, стала той программой, которая принесла МТС победу в этом конкурсе.