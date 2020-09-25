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Взял вину на себя: в Екатеринбурге сын пытался спасти от тюрьмы мать, зарезавшую сожителя

Суд назначил женщине восемь лет колонии общего режима
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Суд назначил женщине восемь лет колонии общего режима

Суд назначил женщине восемь лет колонии общего режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в убийстве своего сожителя. Все произошло 11 декабря прошло года: женщина поссорилась с другом из-за того, что упрекнула его в трате «последних денег на спиртное». Она вспылила, схватила нож и убила мужчину. Чтобы избиваться от улик, орудие преступления она выбросила в мусорку.

- Сразу после совершения преступления сыщикам уголовного розыска дал признательные показания взрослый сын хозяйки, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Однако впоследствии выяснилось, что он никакого отношения к ЧП не имеет.

Оказалось, парень просто пытался спасти мать от тюрьмы. Но, к счастью, силовикам удалось доказать, что он не виновен. Как отметили в пресс-служба СКР по Свердловской области, следователи установили все обстоятельства, провели ряд экспертиз и допросили свидетелей.

Суд назначил женщине восемь лет колонии общего режима.

Криминал