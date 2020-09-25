Екатеринбурженка «подарила» мошенникам миллион рублей

«Сотрудник банка» позвонил женщине и сообщил, что с ее карты пытаются снять деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 24 сентября, в полицию обратилась 27-летняя женщина, которая рассказала, что мошенники украли у нее миллион рублей. Днем ранее ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее банковской карты пытаются списать деньги.

- Также по словам мужчины, злоумышленники привязали номер своего телефона к ее личному кабинету, и от ее имени оформили потребительский кредит, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – При этом звонивший назвал полные данные женщины.

Мужчина рассказал, что женщине нужно обратно привязать свой номер к личному кабинету банка, а также сообщить ему коды, которые придут по смс. Звонившись убедил перевести ему деньги. В итоге, сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и сейчас устанавливают всех причастных.