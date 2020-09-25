Шарташский лесопарк в Екатеринбурге полностью отреставрируют к декабрю

Фото: региональный департамент информполитики

Шарташский лесопарк в Екатеринбурге благоустроили на 65%. Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов рассказал, что работа идет в рамках намеченного графика.

На сегодняшний день выполнен ремонт парковой дороги протяженностью 4,2 километра: от улицы Кленовая до улицы Поселок Пески. Кроме того, специалисты построили велодорожку, тротуары и фонари на протяжении 2,7 километра.

- На 85% выполнен проект общего благоустройства, который предусматривает строительство и оборудование спортивных и детских площадок, установку форм малой архитектуры, обустройство тропы здоровья и так далее, - отметили в региональном департаменте информполитики. – Работы должны быть полностью завершены и сданы в декабре этого года.

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