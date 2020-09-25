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Происшествия

Пошла на «красный»: под Екатеринбургом электричка насмерть сбила бабушку

Сейчас делом занимаются следователи СКР
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Бабушка решила перейти жд пути на красный свет

Бабушка решила перейти жд пути на красный свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 24 сентября, возле остановочного пункта Аять Верхне-Пышминского района, что под Екатеринбургом, электричка насмерть сбила бабушку. По предварительным данным, пенсионерка в возрасте 60-65 лет решила перейти железнодорожные пути на красный свет.

Сейчас следователи СКР разбираются в происходящем.

- Следственными органами Уральского СУ на транспорте СКР организована процессуальная проверка. В настоящее время следователями выясняются причины трагического происшествия, устанавливаются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, - отметили в ведомстве.

Пару дней назад мы писали про то, что на Среднем Урале грузовой поезд сбил 35-летнюю женщину. Следователи разбираются в причинах трагедии.

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