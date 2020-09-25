В Свердловской области выросло число смертей от заболеваний сердца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области значительно выросло число смертей из-за различных сердечных заболеваний. Об этом журналистам заявил главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Он отметил, что это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса большинство медицинских учреждений и специалистов перепрофилировали для борьбы с COVID-19.

- Чем больше специализированных структур удавалось сохранить и не отдавать их на перепрофилирование, не закрывать на карантин, тем благополучнее была ситуация, - отметил Бойцов.

Так, по данным главного внештатного кардиолога свердловского миндзрава Александра Быкова, с начала этого года от заболеваний сердечно-сосудистой системы погибли 50,2%. Больше всего человек погибли летом этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне показатели выросли на 10,4%, а уже в июле – на 31,3%.