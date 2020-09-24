Мэр Екатеринбурга в свой день рождения получил грамоту от президента

Грамоту вручили Александру Высокинскому лично в руки, в Кремле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в свой день рождения получил почётную грамоту от президента. Вручили документ ему лично в руки в Кремле.

- Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца в четверг, 24 сентября 2020 года, вручил Главе Екатеринбурга Александру Высокинскому Почётную грамоту Президента Российской Федерации В.В. Путина, - сообщают на сайте мэрии Екатеринбурга.

Наградили главу столицы Урала за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. О том, что Александр Высокинский получил почетную грамоту, стало известно еще в мае. Но вручить ее мэру лично смогли только сейчас.

Александр Высокинский возглавил уральскую столицу в сентябре 2018 года. До этого он работал в администрации Екатеринбурга, а также правительстве Свердловской области. Также известно, что в 2003 году он принимал активное участие в создании первого стратегического плана развития Екатеринбурга, который стал первым подобным документом для российского города-миллионника.