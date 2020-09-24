В Екатеринбурге сменился директор «Фонда Ройзмана»

Евгений Ройзман и Степан Чигинцев оснвоали фонд в 2015 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Фонде Ройзмана» сменится директор. Степан Чигинцев, который был руководителем благотворительной организации с момента ее основания в 2015 году, ушел с должности ради новой работы в Москве. При этом он не перестает быть соучредителем фонда и собирается следить за его работой.

- У меня появилась возможность перейти на другую высокооплачиваемую работу в другом городе, - рассказал «КП-Еатеринбург» Степан Чигинцев. - Фонд продолжит работать, и я уверен, станет гораздо сильнее. Потому что за то время пока я работал, мы создали очень мощную площадку. Получили твердую землю под ногами. Сейчас есть все для того, чтобы развиваться дальше. Я тоже пойду дальше и буду приглядывать за фондом со своей позиции соучредителя.

Новым руководителем фонда станет юрист Светлана Косолапова, которая занимала должность заместителя директора.