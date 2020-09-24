Сенатор Аркадий Чернецкий: «Со второй веткой метро Екатеринбургу придется подождать»

Аркадий Чернецкий не один год продвигает проект екатеринбургского метро на федеральном уровне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жизнь в стране в целом и в Екатеринбурге в частности почти вернулась в режим, который был привычен для нас до пандемии коронавируса. Но одно дело – текущий момент, а другое – планы на будущее. Не за горами 300-летие уральской столице, и городу нужны новые точки для дальнейшего развития.

Один из ключевых вопросов – вторая ветка метра, которую планируют построить от Каменных палаток на ВИЗ-Правобережный. В создание проекта подземки вложены сотни миллионов рублей. Руководство Екатеринбурга и горожане понимают, что до открытия новых станций еще далеко. Но оставил ли коронавирус городу шанс на строительство второй ветки?

По словам первого мэра современного Екатеринбурга, сенатора Аркадия Чернецкого, финансирование всех программ развития в стране с наступлением пандемии урезали. Поэтому о новых проектах лучше забыть. Но только на время.

- Была команда, что новых программ пока появляться не должно, потому что нужно стабилизировать ситуацию. Очень большие деньги выделены в этом году на преодоление последствий коронавируса: на поддержку населения, семей с детьми, бизнеса, - рассказывает Аркадий Чернецкий «Комсомолке». – Тем не менее, надежду терять не нужно. Начатая работать должна быть продолжена. Кризисный момент когда-то подойдет к концу, мы должны быть во всеоружии, для того, чтобы разговор по второй ветке метро был продолжен.