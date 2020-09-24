Свыше 400 километров пути отремонтировано на СвЖД с начала сезона путевых работ

Фото: предоставлено СвЖД

На Свердловской железной дороге продолжается масштабная кампания по ремонту и обновлению пути. С начала сезона путевых работ (с апреля 2020 года) обновлено 436,8 км пути, уложено 129 комплектов стрелочных переводов.

В этом году ремонт ведется на наиболее грузонапряженных направлениях: Войновка – Богданович, Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Дружинино. Основные работы завершены на перегонах Тугулым – Кармак, Салым – Сивыс-Ях, Тобольск – рзд 234 км, Игнатьевский – Покачевский, Нижний Тагил – Монзино. Продолжается ремонт на участках Марамзино – Храмцовская, Первоуральск – Хрустальная, Перебор – Кунавино, Шаблыкино – Маслянская, Юг – Кукуштан, Кордон – Шамары, Манчем – Кинтус, Юность Комсомольская – 338 км, Сивыс-Ях – Пыть-Ях.

Всего в 2020 году на СвЖД планируется отремонтировать 502,6 км пути, заменить 166 стрелочных переводов. Эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения для пассажирских поездов на участках общей протяженностью 148 км, для грузовых поездов – 132 км.

Для повышения эффективности путевых работ проведена оптимизация технологии ремонта, применяется высокопроизводительная техника. Так, в этом году на СвЖД в ремонтной кампании задействовано 8 путевых машинных станций и более 100 единиц путевой техники.

Для увеличения пропускной способности магистрали во время ремонтных работ пассажирские и грузовые составы курсируют по специально разработанным графикам: они позволяют регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.