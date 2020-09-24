Уральского банкира, задержанного по делу бывшего начальника полиции Екатеринбурга, отправили в СИЗО

Бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева обвиняют в передаче взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральского банкира, задержанного сотрудниками ФСБ, отправили в СИЗО. По ранее рассказал «КП-Екатеринбург источник в правоохранительных органах задержание банкира связано с делом бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, которого подозревают во взятке.

- Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Как рассказал источник, Олега Коноплева подозревают в передаче взятки Игорю Трифонову в размере около семи миллионов рублей за возбуждение некоего уголовного дела. Также в разговоре с «КП-Екатеринбург» собеседник рассказал, что задержаниям Игоря Трифонова и Олега Коноплева предшествовали показания другого высокопоставленного силовика - бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления полиции Эдуарда Воронина. Он, кстати, обвиняется в превышении должностных полномочий.

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