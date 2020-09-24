Мастера из Нижнего Тагила расписали самый большой поднос и поставили рекорд

Фото: департамент информационной политики

Мастера из Нижнего Тагила расписали поднос размером 1,6 на 2,2 метра. Художники уральского колледжа прикладного искусства и дизайна показали его на IV фестивале российского гостеприимства Самоварфест-2020 в Ярославле, где поднос признали рекордным.

Уральские мастера использовали технику многослойной живописи, маховой росписи и трафаретной печати. Как рассказала руководитель проекта и директор колледжа Людмила Павленко, лаковый расписной поднос выполнен в традиционной Тагильской манере - разбивкой на сектора, украшенные и декорированные печатным золотым орнаментом, характерным для Уральского декора XIX века.

- В центре изображена сцена чаепития - мужчина и женщина, располагаются за чайным столом у самовара. В левой части композиции вид Тагильского пруда и Лисьей горы со сторожевой башней, в правой части - изображение первого российского паровоза, построенного Ефимом и Мироном Черепановыми в 1833 году на Выйском заводе, входившем в состав Нижнетагильских заводов. В центре стола расположен медный самовар, такие изготовлялись на Суксунском Уральском заводе в XIX веке, - рассказала Людмила Павленко.

Напомним, ранее художники Нижнего Тагила создали 75-килограммовый поднос-панно, на котором запечатлен Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Педагоги Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна изобразили один из знаковых моментов парада, где вражеские знамена и штандарты бросают к мавзолею.