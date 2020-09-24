Даже не извинились: на Урале бабушка засудила охранников, которые «распотрошили» ее сумку в магазине

Теперь они должны выплатить пенсионерке штраф в 10 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая жительница Каменска-Уральского обратилась за помощью в консультационный пункт для потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и рассказала, что у нее без разрешения стали досматривать личные вещи в продуктовом магазине. Вот как это было.

После того, как бабушка расплатилась на кассе, она пошла к выходу. Там ее остановили охранники и потребовали предъявить чек. Но чек пенсионерка оставила на кассе. Тогда охранники попросили ее раскрыть сумку, аргументируя это тем, что, якобы, проверяют своего кассира.

- Не дожидаясь добровольной реакции покупателя открыть сумку и показать содержимое, сотрудники магазина просто выхватили сумку и начали выкладывать товар, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Бабушка поняла, что просто физически не сможет противостоять охранникам в силу возраста и самочувствия. Потому просто оставила им сумку и вышла из магазина. А когда вернулась, увидела, что охранники продолжают потрошить ее вещи. После чего, не извинившись, ушли, оставив все как есть.

- Некоторые граждане, ставшие свидетелями этой ситуации, пытались остановить их и просили извиниться, возвратить пенсионерке сумку с кошельком и покупками, но те их проигнорировали, - рассказали в Роспотребнадзора. – После этого здоровье бабушки ухудшилось.

Пожилая женщина обратилась к руководству магазина. Но администратор заявила, что охранними имеют право самостоятельно досматривать личные вещи покупателей. К тому же, как оказалось, пенсионерка была очень похожа на разыскиваемую воровку.

В итоге, специалисты Роспотребнадзора обратились с иском в суд и потребовали оштрафовать магазин. Что и было сделано: администрация теперь должна выплатить бабушке 10 тысяч рублей.