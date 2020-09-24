Число безработных на Среднем Урале за год выросло в пять раз

На сегодняшний день без работы оказались 117 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, по данным на конец августа, число безработных за год выросло почти в пять раз – 117,3 тысячи человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (24,5 тысяч). Об этом сообщает Свердловскстат.

- В органах службы занятости населения на конец августа 2020 года состояло на учете 126,6 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 117,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 107,7 тысяч получали пособие по безработице, - сообщает ведомство.

Сильный прирост безработных начинается примерно с мая этого года, когда пандемия коронавируса уже значительно ударила по Свердловской области, и многие сферы были закрыты несколько месяцев. Так, в марте число безработных составило 22,7 тысяч, а в мае – 74,1 тысячу.