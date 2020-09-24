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Коронавирус Covid-19

В Нижнем Тагиле больница «забыла» передать данные о коронавирусных больных

Медучреждению вынесли предписание
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Данные из Тагила были не точными

Данные из Тагила были не точными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городская больница №1 Нижнего Тагила несвоевременно передавала данные о заболевших коронавирусом горожан в областную статистику. Это удалось выяснить в ходе проверки, которую в медицинском учреждении организовал Роспотребнадзор.

Статистика по новым пациентам с COVID-19 должна передаваться в течение 12 часов в письменной или электронной форме, либо в течение двух часов по телефону. В ходе проверки выяснилось, что на четверых пациентов данные не были переданы вообще, а на шестерых – были переданы с опозданием. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

По итогам проверки региональный Роспотребнадзор вынес предписание об устранении нарушений. В больнице сообщили, что вопрос уже решен, теперь вся информация передается вовремя в электронном виде.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале

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Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА