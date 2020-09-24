На Урале бизнесмена отправили в тюрьму за попытку подкупить полицейского

Шесть месяцев мужчина проведет в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в попытке подкупить полицейского. Мужчина является бизнесменом, торгующим обувью. Во время одной из проверок полиция обнаружила, что на кроссовках, которые он продает, незаконно нанесены логотипы известных брендов. Товар признали контрафактным.

- Желая избежать административной ответственности, мужчина предложил полицейскому, проводившему проверку, взятку в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Но сотрудник полиции от взятки отказался и тут же сообщил о бизнесмене в дежурную часть ОМВД России по Красноуральску. На мужчину завели уголовное дело и отправили под суд. Там ему назначили шесть месяцев колонии общего режима.