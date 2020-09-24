В Нижнем Тагиле на благоустройство скверов и аллей выделили 235 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году власти Нижнего Тагила получат из федерального бюджета 235 миллионов рублей на благоустройство четырех общественных территорий. Так, в следующем году начнется реконструкция сквера за Дворцом культуры «Юбилейный», площади Танкостроителей, леспарка «Пихтовые горы» (1 очередь), а также «Аллеи рандеву» около медколледжа.

- Последний проект вошел в перечень объектов, подлежащих благоустройству по результатам дополнительного рейтингового голосования, проведенного в августе-сентябре этого года, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Кроме того, специалистам нужно будет разработать проект еще одного объекта – зоны отдыха в районе домов №5, №7 и №11 по проспекту Строителей. А в данный момент в Нижнем Тагиле ведется строительство экопарка в микрорайоне Муринские пруды.