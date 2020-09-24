Из цеха — на поле боя: команда из Екатеринбурга стала сильнейшим танковым экипажем среди заводчан Урала

Фото: предоставлено «Ростелеком»

20 сентября на виртуальных полях прошли финальные сражения «Уральской битвы заводов» — крупнейшего в регионе киберспортивного турнира по игре «World of Tanks», организованного «Ростелекомом» при поддержке компании Wargaming и Федерации киберспорта России.

В решающих сражениях за звание победителя турнира боролись лучшие заводские команды УрФО и Пермского края, доказавшие свое превосходство в отборочных играх: экипажи предприятий «Газпромнефть – Цифровые Решения» (Екатеринбург), АО «Соединительные отводы трубопроводов», Группы ЧТПЗ (Челябинская область), ПАО «Курганмашзавод» (Курганская область), АО «СибурТюменьГаз» (ХМАО), ПАО НПО «Искра» (Пермский край). Победу в результате ожесточенных боев удалось вырвать команде «Газпромнефть – Цифровые Решения». Уверенная игра команды свердловчан не оставила соперникам ни единого шанса на победу. Наблюдать за итоговыми поединками зрители могли онлайн, под комментарий популярного танкового стримера IIomudop_MSK. Запись боя набрала более 24 тыс. просмотров на YouTube.

Игорь Кузнецов, сотрудник «Газпромнефть – Цифровые решения», капитан выигравшей команды:

«Я занимаюсь киберспортом достаточно давно, в 2016 году уже становился чемпионом Свердловской области, а в финале турнира наша сборная заняла второе место. Потом был перерыв в несколько лет, но в этом году вновь решил поучаствовать и предложил коллегам собрать команду от нашей компании. Мы неплохо подготовились и показали уверенную игру в отборочных. В финале мы столкнулись с сильными соперниками – лучшими из своих регионов, но подготовка и командная работа принесли свой результат».

Фото: предоставлено «Ростелеком»

Старт танковому турниру был дан в июле. Наборы команд прошли в шести городах УрФО и Пермского края. За право выйти в полуфинал были готовы сражаться 165 сотрудников тридцати уральских заводов. Участвовать в «Битве заводов» смогли сразу несколько команд от каждого производственного предприятия региона — по три человека в экипаже. До решающего сражения прошли полуфинальные бои команд и тренировки с профессиональными игроками в онлайн-режиме. В итоге шесть сильнейших экипажей получили возможность побороться за главный трофей соревнования — Кубок, выполненный из настоящего танкового снаряда, а также игровое золото и компьютерные девайсы.

Иван Пичугин, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Онлайн-игры — это возможность получить яркие эмоции, общаться и соревноваться безопасно, что особенно важно в свете нынешней эпидемиологической ситуации. Все участники финала «Уральской битвы заводов» зарядились положительными эмоциями, а победители еще и преподнесли своему предприятию титул киберчемпиона! Подчеркну, что качественный и надежный интернет важен сегодня не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю. Екатеринбург сегодня – город на оптике, в котором мы модернизировали 1500 км сетей, заменив их на самые современные, оптические, позволяющие предоставлять нашим пользователям высокоскоростной интернет. А для игроков «Ростелеком» вместе с разработчиками игр предлагает уникальный «Игровой» тариф. Любители онлайн-сражений теперь могут наслаждаться высокой скоростью и низким пингом, а также получить дополнительные игровые бонусы».

Свердловская область уже третий год подряд защищает свой титул региона, где живут сильнейшие игроки в «World of Tanks». Победители «Битвы Заводов» 2018 и 2019 года – также команды из Среднего Урала: PepsiCo (Екатеринбург) и ПНТЗ (Первоуральск). Чемпионы прошлых лет теперь сразятся с экипажем «Газпронефть-Цифровые решения» в суперфинале, который состоится 27 сентября.