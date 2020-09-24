«Группа ЛСР» возглавила рейтинг надежных застройщиков Свердловской области

Фото: «Группа ЛСР»

Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) обновило список надежных застройщиков Свердловской области. При оценке учитывался показатель соблюдения декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию и передачи квартир дольщикам.

Лучшим среди застройщиков с наивысшим рейтингом надежности в Свердловской области стала «Группа ЛСР», девелопер №2 по объемам текущего строительства в РФ. Застройщик осуществляет строительство 169,0 тыс. м² жилья в регионе. Компания в Екатеринбурге известна тем, что все новостройки сдает точно в срок.

Сейчас застройщик возводит шесть жилых комплексов в разных районах Екатеринбурга. Это «Цветной бульвар» в Пионерском, «Рассветный» на ЖБИ, «Мичуринский» на Широкой речке, «Флагман» на ВИЗе, «Меридиан» в Академическом и «Хрустальные ключи» в Компрессорном. В планах компании начать строительство двух новых комплексов на ЖБИ и ВИЗе-правобережном.